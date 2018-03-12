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Beşiktaş - Bayern Münih maçını Michael Oliver yönetecek

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart  Çarşamba günü Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ın Alman ekibi ile oynayacağı  karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya  göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın  yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4.  hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

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