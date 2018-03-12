Beşiktaş - Bayern Münih maçını Michael Oliver yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 14 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş'ın Alman ekibi ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.