Beşiktaş - Lyon maçı öncesi anonslu uyarı

İlk maçta yaşanan olaylar sonrası UEFA Disiplin Kurulunun her iki kulübe 2 yıl ertelemeli bir yıl men cezası vermesi sonrası karşılaşma öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu.

Anonslarda futbolcular kadar taraftara da büyük iş düştüğü, meşale atılmaması ve attırılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Olympique Lyon'un Fransa liginde Bastia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ev sahibi takım taraftarlarıyla kavga eden Fransız ekibinin kalecisi Anthony Lopes'in de taraftarları tahrik etmeye çalışabileceği belirtilerek siyah-beyazlılardan sakin olmaları istendi.

- Olympique Lyon'da 4 değişiklik

İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla İstanbul'a gelen Olympique Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, rövanş mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.

Fransa ekibinde cezalı Rafael ile sakatlığı bulunan Mammana, kadroda yer almadı. Fransa'daki maçta ilk 11'de görev alan Nabil Fekir ile Rachid Ghezzal, ikinci karşılaşmada yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nicolas Nkoulou, Christophe Jallet, Maxime Gonalons ve Maxwel Cornet şans buldu.

İstanbul'daki karşılaşmada Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda konuk ekip taraftarı yer almadı. Vodafone Arena'da deplasman takımına ayrılan tribünde de Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek verdi.

- Taraftarlar stadı tamamen doldurdu

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.

Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı. Karşılaşmayı Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarların da tribünden takip ettiği görüldü.

Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi.