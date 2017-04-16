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Beşiktaş - Lyon maçının bilet fiyatları belli oldu

20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş - Lyon maçının bilet fiyatları belli oldu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de Vodafone Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşı karşıya gelecek. Biletler 17 Nisan Pazartesi saat 14.00’de satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;

Kategori 1 : 400TL

Kategori 2 : 375TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 150TL

Kategori 8 : 140TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 8500TL

1903 C BLOK : 900TL

 

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

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