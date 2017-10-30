Beşiktaş - Monaco maçında İtalyan hakem Paolo Tagliavento düdük çalacak
Beşiktaş - Monaco maçında İtalyan hakem Paolo Tagliavento düdük çalacak.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi nde 1 Ekim Çarşamba günü sahasında Monaco ile yapacağı maçı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.
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