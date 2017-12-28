Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk ediyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor.
İŞTE HER İKİ TAKIMIN İLK 11'İ;
Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Cenk Tosun, Negredo
Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl, Maxsö, Numan, Vrsajevic, Carlos, Hasan, Özer, Regattin, Serdar, Doukara
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