Beşiktaş - Torshavn maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Carlos Xistra yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sahasında B36 Torshavn ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Carlos Xistra yönetecek.
Siyah beyazlılar Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle deplasmanda oynadığı turun ilk karşılaşmasından 2-0 galip ayrılmıştı.
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