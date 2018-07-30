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Beşiktaş - Torshavn maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Carlos Xistra yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sahasında B36 Torshavn ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Carlos Xistra yönetecek.
 
Siyah beyazlılar Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ekibiyle deplasmanda oynadığı turun ilk karşılaşmasından 2-0 galip ayrılmıştı.

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