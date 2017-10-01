Beşiktaş - Trabzonspor maçından sonra ağır tartışma

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle saha karıştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Hakem Fırat Aydınus'un bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı.



Trabzonspor'lu Kucka ile Gökhan Gönül gerginlik yaşadı. Tartışma bir anda büyürken olaya Beşiktaşlı 2 isim Caner Erkin ve Tolgay Arslan dahil oldu. Her iki takım oyuncuları gerginliğin tırmanmasını en engellemek için araya girdi. Tartışma olaysız şekilde sona erdi.