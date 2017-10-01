Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçından sonra ağır tartışma

2-2 biten Beşiktaş Trabzonspor maçından sonra Gökhan Gönül'le Kucka saha içinde ağır bir tartışma yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle saha karıştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Hakem Fırat Aydınus'un bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı.

Trabzonspor'lu Kucka ile Gökhan Gönül gerginlik yaşadı. Tartışma bir anda büyürken olaya Beşiktaşlı 2 isim Caner Erkin ve Tolgay Arslan dahil oldu. Her iki takım oyuncuları gerginliğin tırmanmasını en engellemek için araya girdi. Tartışma olaysız şekilde sona erdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA