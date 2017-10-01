Beşiktaş - Trabzonspor maçından sonra ağır tartışma
2-2 biten Beşiktaş Trabzonspor maçından sonra Gökhan Gönül'le Kucka saha içinde ağır bir tartışma yaşadı.
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle saha karıştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Hakem Fırat Aydınus'un bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı.
Trabzonspor'lu Kucka ile Gökhan Gönül gerginlik yaşadı. Tartışma bir anda büyürken olaya Beşiktaşlı 2 isim Caner Erkin ve Tolgay Arslan dahil oldu. Her iki takım oyuncuları gerginliğin tırmanmasını en engellemek için araya girdi. Tartışma olaysız şekilde sona erdi.
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