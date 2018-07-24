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Beşiktaş, 16 yıl sonra Fulya'da idman yaptı

Beşiktaş, B36 Torshavn maçı öncesi suni çimde çalışmak için son antrenmanını Fulya Hakkı Yeten Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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Beşiktaş, 16 yıl sonra Fulya'da antrenman yaptı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi, 2. ön eleme turunda, deplasmanda oynanacak B36 Torshanv maçının hazırlıklarıma devam etti.

Beşiktaş, son antrenmanını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yerine, Fulya Hakkı Yeten Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıları 16 yıl sonra Fulya'da çalışmasının sebebi ise zeminin suni çim olması.

Teknik direktör Şenol Güneş, Torshavn'ın sahasının suni çim olması nedeniyle, Faroe Adaları yolculuğu öncesi son antrenmanı Fulya'da yaptırdı.

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