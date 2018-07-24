Beşiktaş, 16 yıl sonra Fulya'da idman yaptı
Beşiktaş, B36 Torshavn maçı öncesi suni çimde çalışmak için son antrenmanını Fulya Hakkı Yeten Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Beşiktaş, 16 yıl sonra Fulya'da antrenman yaptı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi, 2. ön eleme turunda, deplasmanda oynanacak B36 Torshanv maçının hazırlıklarıma devam etti.
Beşiktaş, son antrenmanını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri yerine, Fulya Hakkı Yeten Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlıları 16 yıl sonra Fulya'da çalışmasının sebebi ise zeminin suni çim olması.
Teknik direktör Şenol Güneş, Torshavn'ın sahasının suni çim olması nedeniyle, Faroe Adaları yolculuğu öncesi son antrenmanı Fulya'da yaptırdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.