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Beşiktaş, 18 yaşındaki 10 numara Ferdi Kadıoğlu için Nijmegen’e 1 milyon Euro'luk teklif sundu

Beşiktaş, Hollanda ekibi Nijmegen’in genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu için atağa kalktı. Beşiktaş'ın, 18 yaşındaki 10 numara için kulübüne 1 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk atağını Hollanda’ya yaptı. Kara Kartal, Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Nijmegen’in yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştü. Yönetim, 18 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk teması kurdu. Beşiktaş’ın, Ferdi için Nijmegen’e 1 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yeni teklif gelebilir

Hollanda U-19 Milli Takımı’nın formasını giyen ve ülkede, ‘potansiyeli en fazla olan yıldız adayı’ olarak gösterilen Kadıoğlu için Nijmegen’in, Beşiktaş’tan gelen bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi. Almanya ve Belçika Ligi takımlarının da radarında bulunan Ferdi Kadıoğlu için Siyah-Beyazlılar’ın, teklifini yenileyebileceği konuşuluyor. Yeni transferlerle kadroyu gençleştirmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi’nin bu konuda yeni önerisini yakın zaman içerisinde Hollanda kulübüne ileteceği kaydedildi.

(Fanatik)

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