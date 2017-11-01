Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, Monaco'yu 3-2 mağlup etti Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde lider Monaco'yu 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Fransız ekibi ise ilk kez mağlubiyetle tanıştı.