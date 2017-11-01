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Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, Monaco'yu 3-2 mağlup etti

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde lider Monaco'yu 3-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Fransız ekibi ise ilk kez mağlubiyetle tanıştı.

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Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde konuk ettiği lider Monaco'yu 3-2'lik skorla devirdi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi giren siyah-beyazlı gençler, 9'da Mertcan, 32'de Oğuzhan ve 41'de penaltıdan Mustafa Apardı'nın golleriyle 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. 45+2'de Bongiovanni ilk yarının skorunu ilan etti: 3-1.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının 54. dakikasında Alioui, Fransız ekibini umutlandırdı: 3-2. Ancak kalan dakikalarda başka gol gelmeyince temsilcimiz sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla lider Monaco'ya ilk yenilgisini tattıran Beşiktaş, puanını 4'e yükseltti. Fransız ekibinin 9 puanı var. 

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ U19: Ersin, Metin, Süleyman, Şiyar, Alpay, Erdem, Oğuzhan, Yusufcan, Mustafa, Mertcan, Gani

MONACO U19: Mifsud, Yapende, Mfomo, Popovic, Mukinayi, Diallo, Mboula, Antognelli, Sylla, Bongiovanni, Antonucci

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