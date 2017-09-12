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Beşiktaş 20 günde 5 önemli maça çıkacağı zorlu bir viraja giriyor

Zorlu Karabük deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Siyah beyazlıları bu dönemde zorlu fikstür bekliyor.

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Şampiyonlar Ligi ilk maçında Porto ile 13 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 1 Ekim tarihine kadar 4 önemli maça daha çıkacak.

Porto dönüşü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan son şampiyon Beşiktaş, 23 Eylül'de Kadıköy'de derbiye çıkacak.

Sonrasında Şampiyonlar Ligi 2. maçında Leipzig'i konuk edecek olan siyah beyazlılar, 1 Ekim'de de yine kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

20 günde 5 önemli karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş, böylece Milli Takımlar için verilecek ara öncesinde zorlu maç trafiğini de geride bırakmış olacak.

Karabükspor maçında sakatlığı sebebiyle kadroda yer bulamayan Adriano'nun tedavisi devam ederken, Porto maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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