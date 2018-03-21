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Beşiktaş; Negredo, Lens, Vagner Love, Vida ve Mitrovic'i satmayı planlıyor

Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için kolları sıvadı. Başkan Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yabancı futbolcuların masaya yatırıldığı ortaya çıktı.

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Bugüne kadar yeterli performansı veremeyen Negredo, Lens ve Vagner Love'un gözden çıkarıldığı ve yeni sezonda düşünülmediği belirlendi.

TEKLİFLER MASAYA YATIRILDI

Gelecek sezon takıma süper yabancı bir golcü katmak isteyen yönetimin Negredo ve Vagner Love için kapalı kapılar ardında gelen teklifleri masaya yatırdığı ve Lens'in de gönderileceği gelen bilgiler arasında.

ALTERNATİFLERİNİ ARAŞTIRIYORLAR

Bu futbolcuların yüksek maliyetlerinden de kurtulmak isteyen yönetimin başta Çin olmak üzere gelen teklifleri incelediği ortaya çıktı. Bu oyuncuların alternatiflerinin de şimdiden konuşulduğu iddia edildi.

VİDA VE MİTROVİC DE LİSTEDE

Beşiktaş Yönetimi'nin Lens, Negredo ve Vagner Love dışında Vida ile kiralık olarak verilen Matej Mitrovic'i de satmayı planladığı belirlendi. Bu oyunculara cazip bir teklif gelirse yollar hemen ayrılacak.

(Takvim)

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