Beşiktaş 4 oyuncuyu bedelsiz gönderiyor

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 12.5 milyon euroluk cazip teklifine rağmen Cenk Tosun'u kadrosunda tutan Beşiktaş hem Domagoj Vida hem de sağ bek transferi konusunda henüz hedeflerine ulaşamadı.

Dinamo Kiev'in 4milyon euro bonservis bedeli istemesi yüzünden Hırvat stoperin transferini de Ocak ayına erteleyen siyah-beyazlılar ilk hedefini gözden çıkarılan oyuncuların gönderilmesi olarak belirledi. Transferin bitmesine iki gün kala, U21 takımına gönderilen Boyka, Aras, Milosevic ve Franco'ya kulüp arayan yönetimin bu oyuncuları Türkiye'deki kulüplere bedelsiz kiralamaya çalıştığı belirtildi.

Bu arada siyah beyazlılarından Juventus'ta gmden düşen Stephan Lichtsteiner ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan ekibi ile yapılan görüşmelerin devam ettiği ve menajeri aracılığıyla oyuncudan da transfer ile ilgili fikir aldığı ifade edildi. İsviçreli sağ bek oyuncusunun transfere sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşması durumunda Beşiktaş'a transfer olmak istediği kaydedildi.