Beşiktaş 5-1 kaybetti! İşte Türk futbolunu bitiren sonuç

Dün gece Porto’yu Dragao Stadı’nda 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi macerasına iyi bir giriş yapan Beşiktaş, adeta tarih yazarken, Şenol Güneş ve öğrencilerinin Porto’yu deplasmanda yenen ilk Türk takımı unvanını alması kayıtlara geçti.

Porto’yu 3-1’le geçerek ilk maçta büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş’ın kadrosunda ilginç bir detay göze çarptı. ‘Yabancı sınırı ve alt yapıya yatırım’ tartışmalarının gün yüzüne çıktığı şu günlerde Beşiktaş’tan sadece bir futbolcunun alt yapıdan çıkıp kadroda yer alması akıllarda kalırken, 87.dakikada Adriano’nun yerine giren Necip Uysal’ın Şenol Güneş’ten 3 dakika görev alması dikkatlerden kaçmadı.

O GOLÜ DE PORTO KENDİ KALESİNE ATTI

Dün oynanan Porto – Beşiktaş maçı öncesinde her iki takımın U19 takımları Portekiz’de karşı karşıya geldi. Porto’nun 5-1 kazandığı maçta siyah beyazlı ekibin gençleri pek umut vermezken, alınan bu mağlubiyet Türkiye’de alt yapı problemlerini ve yabancı sınırı kuralı tartışmalarını bir kez daha tetiklemiş oldu.