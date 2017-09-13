Beşiktaş, ABD'li forvet Bernice Mosby ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Bernice Mosby ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı forvet Bernice Mosby ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

1984 doğumlu olan Mosby 186 cm boyunda ve son olarak Polonya ligi takımlarından Artego Bydgoszcz'de forma giydi.