Beşiktaş Aboubakar için Porto ve Lorient ile görüşecek

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın bonservisini almak için ısrarını sürdürüyor.

Yönetim önümüzdeki hafta Lorinet ve Porto kulüpleri ile yeniden masaya oturacak. Son olarak 10 gün önce Lorient ile masaya oturan futbol komitesi, net bir sonuca ulaşamamıştı. Yapılacak yeni görüşmede Fransız ekibi yetkililerin yanı sıra Porto'dan da temsilciler yer alacak. Beşiktaş yönetimi iki takımla da aynı anda görüşerek, Aboubakar'ın bonservisi için sunulacak teklife yanıtını verecek.

Mali şartlarda uzlaşma sağlanması halinde kulüpler arasında anlaşma imzalanabilir. Siyah Beyazlılar, son olarak Aboubakar için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Ancak Beşiktaş'ın Lorient ve Porto ile anlaşması halinde bile bonservis bedeli ödemesi konusunda sıkıntı yaşayabilir. Zira Siyah Beyazlılar, UEFA ile yaptığı financal fair play anlaşması gereği, gelir elde etmeden harcama yapamıyor.

Beşiktaş yeni sezon öncesi sadece Rhodolfo'dan 1.4 milyon Euro kazanç sağladı. (NTV Spor)