Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde sona geldi
Orta sahaya takviye arayan Beşiktaş'ta Adem Ljajic transferinde sona doğru gidiliyor. Sırp yıldız için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi resmen iletildi.
Transfer döneminde son günlere gelirken sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın transfer teklifinin resmen Adem Ljajic'e iletildiği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonuyla beraber Sırp yıldızı kiralamak istediği kaydedildi. Teklifte de 26 yaşındaki Torinolu oyuncuya bu durumun iletildiği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin de direkt bonservisiyle oyuncuyu satın almak istediği vurgulandı. Ancak Ljajic'in Beşiktaş'ın teklifini göz önünde tuttuğu ve kısa sürede kararını vereceği aktarıldı. (Skorer)
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