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Beşiktaş, Ahmet Canbaz'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı

Sezon sonu kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Oğuzhan Özyakup'u iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan siyah beyazlı yönetimi, doğacak boşluğu genç ve yetenekli isimlerle kapatmayı hedefliyor

Bu isimlerin başında da Ahmet Canbaz geliyor. Scout ekibinin olumlu raporu sonrası hareket geçen Beşiktaş yönetimi, Alman ikinci liginde Braunschweig forması giyen 19 yaşındaki Ahmet Canbaz'ı gündemine aldı

Harekete geçen siyahbeyazlılar, Almanya'da yapılan görüşmelerin ardından Ahmet Canbaz ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Braunschweig kulübü ile kurulan temaslarda ise büyük aşama kaydedildi. Canbaz bu sezon Braunschweig formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer dönemi başlamasının ardından kadrosuna katması bekleniyor.

(Fotomaç)

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