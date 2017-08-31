Beşiktaş Ahmet Oğuz'la prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş Alman futbolcusu Andreas Beck'in Stuttgart'a transfer olmasının ardından sağ bek pozisyonu için arayışlarını hızlandırdı. Siyah beyazlı yönetimin radarına ilk olarak Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz'u aldığı bu transferde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin Ahmet Oğuz transferi için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 35 maçta kırmızı siyahlı formayı terletirken 2 gol, 1 asist kaydetti.

Ahmet Oğuz'un transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile de anılmıştı.

(Ajansspor)