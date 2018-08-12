Beşiktaş Akhisarspor şifresiz izle canlı yayın goller Periscope takip et Beşiktaş Akhisarspor maçı canlı izle

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Beşiktaş Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Akhisarspor maçı 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te oynanacak. Vodafone Park’taki mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Akhisarspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Lens, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Cyle Larin

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Ömer, Mustafa, Dany, Bilal, Aykut, Barbosa, Sissoko, Elvis Manu, Seleznov

Beşiktaş, Akhisarspor'a Hazır!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Akhisarspor'a Hazır!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından tam sahada çift kale taktik maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.

Beşiktaş ile Akhisarspor arasında Vodafone Park Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan, antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcu Mustafa Pektemek'in doğum günü ile yeni doğan çocuğu için pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Şenol Güneş ile futbolcular, bebeklerine Mehmet Almir ismini veren Mustafa-Sena Pektemek çiftini tebrik etti.

Beşiktaş Akhisar Belediyespor maçı hakemi

Vodafone Park'ta yarın saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Serkan Çimen yapacak.

Beşiktaş ile Akhisarspor 13. randevuda

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig’de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6’sını siyah-beyazlılar, 2’sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş’ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar’daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

İki takım arasında sakat ve cezalı futbolcular

Beşiktaş'ta Akhisarspor mücadelesi öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekip Akhisarspor'da ise geçen sezondan kırmızı kart cezalısı Milan Lukac, Vodafone Park'ta forma giyemeyecek. İki takım da ideale yakın 11 ile sahaya çıkabilecek.

İki takım arasında oynanan maçlar

İki takım arasında bugüne kadar 12 maç oynandı. Bu maçların 6'sını kazanan Beşiktaş, 2 kez rakibine boyun eğerken 4 kez de taraflar sahadan beraberşikle ayrıldı. Beşiktaş sahasında ise Akhisarspor'a 1 kez kaybetti.

26/10/13 TSL Akhisarspor 3 - 3 Beşiktaş (3 - 2)

23/03/14 TSL Beşiktaş 3 - 0 Akhisarspor (2 - 0)

21/12/14 TSL Beşiktaş 3 - 1 Akhisarspor (1 - 0)

14/05/15 TSL Akhisarspor 1 - 1 Beşiktaş (1 - 0)

29/11/15 TSL Beşiktaş 0 - 2 Akhisarspor (0 - 2)

23/04/16 TSL Akhisarspor 3 - 3 Beşiktaş (1 - 1)

18/09/16 TSL Akhisarspor 0 - 2 Beşiktaş (0 - 2)

19/02/17 TSL Beşiktaş 3 - 1 Akhisarspor (2 - 0)

17/11/17 TSL Beşiktaş 0 - 0 Akhisarspor (0 - 0)

13/04/18 TSL Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş (0 - 2)

Manisa ekibi ilk hafta yenilmiyor

Süper Ligde 7. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor, daha önceki 6 sezon açılış maçında mağlup olmadı.

Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip sadece 1 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Akhisarspor'un sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

2012-2013 Eskişehirspor-Akhisarspor: 0-1

2013-2014 Akhisarspor-Elazığspor :3-1

2014-2015 Balıkesirspor-Akhisarspor: 1-2

2015-2016 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: 1-1

2016-2017 Kayserispor-Akhisarspor: 0-2

2017-2018 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor 1-0

Kartal 5 maçtır Akhisar karşısında kazanıyor

Beşiktaş, Akhisarspor’a karşı ligde oynadığı son 5 maçta ise mağlup olmadı.

Siyah beyazlılar, bu maçlardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, rakibine karşı son yenilgisini 2015-2016 sezonun ilk yarısında sahasında 2-0’lık skorla aldı.

Genç Kartallar kazandı

Beşiktaş U-17 Akademi Takımı, ligin ilk haftasında Akhisarspor’u 1-0 yendi.

Akhisar Belediye Şehir Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle geçen Beşiktaş, sahadan Berke Avaz’ın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Şenol Güneş'ten futbolculara kötü zemin uyarısı

Süper Lig'de yeni sezonu bugün evinde Akhisarspor'la oynayacağı maçla açacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına son uyarılarını yaptı.

LASK Linz maçındaki hataların tekrarlanmamasını isteyen Güneş, Vodafone Park'taki kötü zemine rağmen sezona galibiyetle başlamaları gerektiğini dile getirdi. Deneyimli teknik adamın, "Zeminin bozuk olması performansımızı olumsuz etkiliyor. Lask Linz maçında bunu net şekilde gördük. Akhisar en az geçen sezonki kadar güçlü bir ekip. Süper Kupa maçında bunu gösterdiler. Başlarında da çok tecrübeli bir teknik adam var" dediği öğrenildi.

Akhisarspor'da son durum

Akigolar sezon öncesi ilk hazırlık maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu. Ardından Leicester City ile karşılaşan takım sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü hazırlık maçında Al-Duhail'i 2-1 yenen Akigolar, ardından Al-Hilal Riyadh'a 3-1 yenildi.

TFF Süper Kupa maçında norma süresi 1-1 berabere biten maçta penaltılarda Galatasaray'ı deviren Yeşil-Siyahlılar kupanın sahibi oldu.

Akhisarspor'un yaptığı transferler

Akigolar bu transfer döneminde Güray Vural, Elvis Manu, Avdija Vrsajevic ve Josue'yi renklerine bağlarken, Muğdat Çelik, Orhan Taşdelen, Soner Aydoğdu, Olcan Adın ve Alperen Babacan ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta son durum

Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde de finali hedefleyen Beşiktaş 6 hazırlık maçı oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Siyah-Beyazlılar ilk maçında Siofok ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Gyirmot'u 4-1 yenen Kara Kartallar, Shakhtar Donetsk ile oynadıkları hazırlık maçından ise 0-0 beraberlikle ayrıldı. CSKA Moskova ile oynadığı maçta 4-1 yenilen takım bu süreçte tek yenilgisini aldı. Ardından oynadığı Reading maçından 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son hazırlık maçında ise Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a karşı oynayan Kara Kartallar deplasmanda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Turun İstanbul'da oynanan maçı ise 6-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın yaptığı transferler

Kara Kartallar'ın transferde ilk işi geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Jeremain Lens'in Sunderland'tan bonservisini almak oldu. Bunun dışında dört transfer daha yapan Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen ancak bonservisi Osmanlıspor'da olan Umut Nayır'ı, Cruz Azul'dan Enzo Roco'yu, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ü ve Bayer Leverkusen'in U19 takımından Güven Yalçın'ı renklerine başladı.

Bu transfer döneminde Beşiktaş iki önemli futbolcusunu ise kaybetti. İlk ayrılık Sırp futbolcu Tosic oldu. Dusko Tosic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer oldu. Beşiktaş'ın kalesinde kariyerinin en iyi dönemini geçiren Fabri ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a imza attı. Bu iki ismin dışında Matej Mitrovic Club Brugge'e, Denys Boyko Dinamo Kiev'e, Pedro Franco America'ya transfer oldu. Veli Kavlak'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, Aras Özbiliz ise Willem II'e kiralık gönderildi.