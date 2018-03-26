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Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına 9 eksikle hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla süren idmanın, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

9 eksik

Antrenmana milli takımlarda bulunan Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hollandalı Ryan Babel, Brezilyalı Anderson Talisca, Hırvat Domagoj Vida, Sırp Dusko Tosic, Şilili Gary Medel ve Portekizli Ricardo Quaresma katılmadı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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