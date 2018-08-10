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Beşiktaş Alperen Uysal'la ilgileniyor

Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmeye başlayan siyah beyazlılar, İstanbulspor'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Alperen Uysal'ı takibe aldı.

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Beşiktaş'ta Fabri'nin Fulham'a transferinin ardından yönetim genç bir kaleci transferi için kolları sıvadı.

Siyah beyazlılar İstanbulspor'da forma giyen 24 yaşındaki Alperen Uysal'ı takibe aldı. 1.94 boyundaki Alperen Uysal 120 kez genç milli takımlarda forma giydi. 

Alperen Uysal kimdir?

Galatasaray altyapsıında yetiştikten sonra uzun yıllar sarı kırmızılı kulübün genç takımlarında forma giyen Alperen Uysal, daha sonrasında 2015 yılında Gaziantepspor'a kiralık olarak gönderdi. Rizespor'un ardından İstanbulspor'a transfer olan Alperen Uysal'ın 2022'ye kadar kulübüyle anlaşması bulunuyor.

(Futbol Arena)

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