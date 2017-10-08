Beşiktaş, Ampute Milli Takımı'nın final isteğini geri çevirmedi

Beşiktaş, Vodafone Park'taki zemin çalışmasının yarıda kesildiğini ve Ampute Milli Takımının final maçına tahsis edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Vodafone Park'ın yeni bir milli zafere ev sahipliği etmesi hayaliyle devam eden zemin bakım çalışmasını yarıda keserek, finale yükseleceğine tüm kalbimizle inandığımız Ampute Milli Takımımızın final karşılaşmasını yapması için hazırlanması kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

YARI FİNALDE RAKİP POLONYA

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmek için Polonya ile karşılaşıyor.

CANLI YAYINLANACAK

Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki yarı final mücadelesi, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Günün diğer yarı final mücadelesinde ise saat 17.30'da İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek.

FİNAL NE ZAMAN?

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda final, 9 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Vodafone Park'ın zemininde 1 Ekim 2017 Pazar günü oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının hemen ertesinde, 2 Ekim 2017 Pazartesi günü milli maç arası ve arkasından gelen ilk maçımızın Gençlerbirliği takımıyla deplasmanda, Ankara'da oynanacak olması nedeniyle, 20 gün süreyle kapsamlı bir bakım çalışması başlatılmıştır.

Bakım çalışması Ağustos sonu itibarı ile planlanmış olup dünyanın en güzel statlarından biri olan Vodafone Park'a yakışan bir zemin oluşturmak amacıyla halihazırda devam etmektedir.

Bu çalışma kapsamında Beşiktaşımızın milli maç arasında yapacağı hazırlık maçı da dahil olmak üzere, tüm karşılaşmalar Vodafone Park dışında bir sahada oynanacak şekilde planlanmıştır.

Vodafone Park'ta oynanması planlanan resmi ve gayrı resmi muhtemel karşılaşmalar noktasında bu durum Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaşılmıştır.

Bununla birlikte Ampute Futbol Milli Takımımızın EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında çeyrek finalde son dünya kupasının sahibi Rusya'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Ampute Milli Takımımız oyuncularından Gazi Osman Çakmak'ın yayıncı kuruluşa "Finali Vodafone Park'ta oynamak istiyoruz" sözleri ülkemizin her ferdi gibi bizi de duygulandırmış, derinden etkilemiştir.

Bu vesileyle Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu bugün yarı final karşılaşmasına çıkmadan önce hem Ampute Milli Takımımıza final yolunda yeni bir moral ve motivasyon kaynağı hem de "Türkiye'nin Mutluluk Merkezi" olan Vodafone Park'ın yeni bir milli zafere ev sahipliği etmesi hayaliyle devam eden zemin bakım çalışmasını yarıda keserek, finale yükseleceğine tüm kalbimizle inandığımız Ampute Milli Takımımızın final karşılaşmasını yapması için hazırlanması kararı almıştır.

Millilerimize bugün oynayacakları yarı final karşılaşmasında başarılar diler, finale yükseldikleri taktirde Vodafone Park'ta oynanacak final karşılaşmasında büyük Beşiktaş ailesi olarak tüm kalbimizle ve gururla yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu"