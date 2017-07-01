Beşiktaş Anderson Talisca ile bir kez daha masaya oturacak

Siyah beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret isteyen Brezilyalı futbolcu ile görüşecek olan başkan Fikret Orman, bu rakamı düşürmek için çalışacak.

Orman, Talisca’ya takım içindeki dengeleri ve UEFA kriterlerini gözetmeleri gerektiğinin altını çizerek, yıllık 2 milyon Euro teklif edecek.

OPSiYONU KULLANILDI AMA

1 Ağustos’a kadar 25 milyon Euro veren bir kulüp olursa Benfica, Talisca’yı satma hakkına sahip. Bu durumda Portekiz kulübü, Beşiktaş’tan geçen sezon aldığı 2 milyon Euro’luk kiralama bedelini geri ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 33 maçta görev alırken 17 gole imza koydu.

Brezilyalı yıldız 6 da asist yaptı. Özellikle mükemmel frikik golleriyle taraftarın gönlünü çabuk kazanan Anderson Talisca, çok kritik gollere de imza atarak, şampiyonlukta önemli bir pay sahibi oldu.

Hürriyet