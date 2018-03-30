Beşiktaş, Anderson Talisca'nın alternatifi olarak Hatem Ben Arfa'yı belirledi

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için 1 numaralı gündem maddesi uzun süredir Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağı… 21 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na seçilen başarılı oyuncunun sıcak bir tavır takınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.

Başkan Fikret Orman'ın, "Oyuncu da gönüllü olmalı" diyerek mesaj verdiği Talisca'nın alternatifi de şimdiden belirlendi: Hatem Ben Arfa.

PARİS'TE FORMA BULAMADI

İki sezon önce Nice'te yakaladığı çıkışın ardından Türk kulüplerinin gözdesi olan ancak Paris Saint Germain'den gelen teklifi değerlendiren Hatem Ben Arfa'nın yıldızı Fransız deviyle hiç barışmadı. Yılda 5 milyon Euro'luk kontratını bırakmayı reddeden Fransız 10 numara ile sonunda anlaşan PSG, oyuncuyu bu hafta içinde serbest bıraktı. PSG'de bu sezon maça çıkmamasına karşın yeteneklerinden şüphe duyulmayan Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesine girdi.

MARİO GOMEZ MODELİ

Beşiktaş, Talisca'nın ayrılması halinde forvet arkası bölgesi için Ben Arfa planını devreye sokacak. Başkan Fikret Orman'ın yetenekli 10 numaraya 2 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor. Siyahbeyazlılar, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyeceği için alsat sınırı sorununu da rahatlıkla aşacak. Siyah-beyazlıların Fiorentina'da çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Türkiye'de coşan Mario Gomez'e benzer bir şekilde Ben Arfa'yı rehabilite ederek verim almayı planladığı düşünülüyor.

(Sabah)