Beşiktaş Anderson Talisca'nın bonservisini alıp, ardından satacak

BEŞİKTAŞ’TA Anderson Talisca’nın transferi konusunda izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Benfica ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Brezilyalı yıldız Talisca’yı elden kaçırmak istemeyen Beşiktaş satın alma opsiyonu kozunu son dakikaya kadar elinde tutacak. Gelen tekliflerden sonra artık Beşiktaş’ta kalmak istemediği iddia edilen Talisca’nın tam tersine Siyah-Beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu belirten Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncuyla ilgili izlenimlerini ve bundan sonra takip edecekleri yol haritasını AKŞAM’a açıkladı. İşte o sözler:

DÖNÜŞÜNDE PATLAMA YAPAR

Talisca’nın kesinlikle burada olmaktan bir şikayeti yok. Bu söylentiler asla iyi niyetli değil. Beşiktaş için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak son dönemde Brezilya Milli Takımı’na çağrıldıktan sonra heyecana dayalı bir düşüş olduğunu düşünüyoruz. Bunun kesinlikle kalıcı bir dönem olmadığı kanaatindeyiz. Brezilya Milli Takımı kampından döndükten sonra Talisca’nın patlama yapacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar Beşiktaş’a yaptığı katkılar ortada. Bundan sonra da performansının artarak devam edeceğinden en küçük bir endişemiz bile yok.

SEZON SONUNA KADAR BEKLERİZ

Talisca’nın transferi konusunda çok stratejik davranıyoruz. 21 milyon euroluk bonservis bedeli bizim için çok yüksek. Ancak bu Talisca’nın opsiyonunu kullanmayacağız anlamına da gelmez. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz. Talisca’nın, Rusya’daki finaller için Brezilya Milli Takımı’na çağrılması da çok önemli. Kuşkusuz bu da fiyatını yükseltecektir. Sezon sonunda Beşiktaş’ın menfaatlerine uygun bir ortam oluşursa biz de bonservisini alır, sonra satarız. Ocak döneminde Talisca’ya 40 milyon euro veren Çin ve İngiliz kulüpleri oldu. Sezon sonuna doğru bu durum netleşir.