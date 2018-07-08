Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Andre Ayew ile prensipte anlaşmaya vardı. Swansea City’de oynayan 28 yaşındaki hücumcu yıldız ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı ve gelecek günlerde oyuncunun İstanbul’da olacağı dile getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan Beşiktaş’ta flaş bir isimle sona doğru gelindi. Swansea City’de forma giyen Andre Ayew’in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı. Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew’e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı. 

Buna göre de Ayew’in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew’in İstanbul’a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı. 

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım vatandaşı intihardan vazgeçirdi

Başbakan Yıldırım vatandaşı intihardan vazgeçirdi

Sudan servet çıkarttı

Sudan servet çıkarttı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA