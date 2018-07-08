Beşiktaş Andre Ayew ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Andre Ayew ile prensipte anlaşmaya vardı. Swansea City’de oynayan 28 yaşındaki hücumcu yıldız ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı ve gelecek günlerde oyuncunun İstanbul’da olacağı dile getirildi.
Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan Beşiktaş’ta flaş bir isimle sona doğru gelindi. Swansea City’de forma giyen Andre Ayew’in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı. Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew’e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı.
Buna göre de Ayew’in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew’in İstanbul’a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.
(Skorer)
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