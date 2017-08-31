Beşiktaş Andreas Beck'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Avrupa transfer döneminin son gününde hareketli saatler geçiriyor.

3 sene önce Hoffenheim'den 1.750 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Andreas Beck'in Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 2.5 milyon Euro'ya gittiği iddia edilmişti.

TFF'de kulüpten ayrıldı

Transferde hareketli saatler yaşanırken Beşiktaş'tan flaş bir hareket geldi. Alman sağ bekin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. TFF'nin sitesinde Andreas Beck ile Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı görülüyor.

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