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Beşiktaş Andreas Beck'in sözleşmesini feshetti

Stuttgart'a transfer olduğu iddia edilen Andreas Beck'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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Beşiktaş, Avrupa transfer döneminin son gününde hareketli saatler geçiriyor.
 
3 sene önce Hoffenheim'den 1.750 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Andreas Beck'in Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 2.5 milyon Euro'ya gittiği iddia edilmişti.
 
TFF'de kulüpten ayrıldı
 
Transferde hareketli saatler yaşanırken Beşiktaş'tan flaş bir hareket geldi. Alman sağ bekin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. TFF'nin sitesinde Andreas Beck ile Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı görülüyor.
 
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