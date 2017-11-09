Beşiktaş Andre-Pierre Gignac’ın işini bitirdi

MEKSİKA basınında hafta içinde çıkan, “Beşiktaş, Cenk Tosun’u satıp, Andre-Pierre Gignac’ı alacak’ şeklindeki haberlerin ‘Ateş yanmayan yerden duman çıkmaz’ atasözünü doğrular nitelikte olduğu ortaya çıktı. Kulübü Tigres UANL ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Gignac ile yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alındığı, Başkan Fikret Orman’ın da nihai anlaşma sağlamak için Amerika seferine çıktığı bildirildi. Burada Gignac ve menajeri ile görüşme yapacak olan Başkan Orman’ın, kesin anlaşmaya vardıktan sonra Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

DEVLER LİGİ ÜZERİNDEN RUSYA'YA

Sezon başında Beşiktaş’ın gündemine gelen ancak kulübünün bırakmaması üzerine transferi gerçekleşmeyen Gignac’ın ayrılma isteğini kulüp yönetimine ilettiği, Meksika basını tarafından yazılmıştı. 31 yaşındaki santrfor, ara transfer döneminde Beşiktaş’a gelip, göstereceği performansla yeniden Milli Takım’a yükselme hayalleri kuruyor. Gignac, Devler Ligi’nde kendini göstererek, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası’nda forma giymek istiyor. Başkan Orman, talipleri olan Cenk’i satarak forvette oluşacak boşluğu Gignac ile doldurmayı planlıyor.

YENİ YAPILANMA İÇİN GENÇLER

Başkan Orman’ın, sadece Gignac için değil uzun süredir takip edilen bazı oyuncularla da görüşme yapmak için Amerika seyahatine çıktığı belirtildi. Kulübün yaş ortalamasını düşürmek için kadroya bazı gençleri katma planı yapan Başkan’ın, Brezilya’da da temaslarda bulunacağı bilgisi var. Başkan Orman geçtiğimiz ay da Brezilya’ya gitmiş ve bazı oyuncularla görüşmelerde bulunmuştu.

(Aksam)