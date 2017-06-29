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Beşiktaş Andre-Pierre Gignac'la yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı

Aboubakar konusundan henüz somut bir netice alamayan Siyah-Beyazlılar, olumsuz bir durumda sıkıntı yaşamamak için alternatif çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Beşiktaş’ta gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Aboubakar konusundan henüz somut bir netice alamayan Siyah-Beyazlılar, olumsuz bir durumda sıkıntı yaşamamak için alternatif çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Hem yönetimin istediği hem de menacerler tarafından önerilen gündemde birçok isim var. Ancak teknik direktör Şenol Güneş’le yapılan değerlendirmeler sonucunda adaylar netleşmeye başladı.

Kartal, Tigres forması giyen ve kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Andre-Pierre Gignac üzerine yoğunlaştı. Meksika Ligi’nde geride kalan sezonda 41 maçta attığı 22 golle muhteşem formunu sürdüren oyuncuyla menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.

Tigres’le de uygun bir bonservis ücretinde anlaşma zemini arayan Beşiktaş, golcü önceliğini tamamen 31 yaşındaki futbolcuya vermiş durumda.

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