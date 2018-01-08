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Beşiktaş antrenmanında çift kale maçların sürekli hücum üzerine kurulması dikkat çekti

Siyah-beyazlılar günün 2'nci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

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Sabah idmanlarının yarısını kuvvet çalışmalarına ayıran Şenol Güneş akşam antrenmanlarını ise tamamen taktik programlara ayırıyor ve her akşam farklı taktikler üzerinde duruyor. Bu akşam yapılan idmanda futbolcuların yarısı korner organizasyonu çalışırken diğer yarısı kenar ve orta paslarına şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman son 20 dakikada yapılan çift kale maç ile sona ererken çift kale maçların sürekli hücum üzerine kurulması dikkat çekti.

Bireysel çalışmalarına devam eden Atınç ve Utku ile adele gerilmesi sorunu yaşayan Adriano ve Tosic idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampının ilk hazırlık maçını yarın akşam oynayacak. Hollanda Ligi ekiplerinden Ado Den Haag ile oynanacak karşılaşma Gloria Sports Center'da saat 18:00'de başlayacak.

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