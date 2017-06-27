Beşiktaş Arda Turan için resmi teklif yaptı

Beşiktaş'ta Barcelona'nın gözden çıkardığı ve yönetici Umut Güner'in geçen hafta nabız yokladığı Arda Turan konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Fikret Orman'ın şartları zorlama kararı aldığı, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in, "Huzur Beşiktaş'ta" sözleriyle ikna etmeye çalıştığı Arda için Barcelona'ya ilk teklif menajer Kees Vos aracılığıyla gönderildi.

Barça ile Vermaelen görüşmelerini de yürüten menajer Vos'un teklifi toplam 14 milyon euro'yu buluyor.

Bu paranın bir bölümü dört yılda ödenecek, bir bölümü ise Beşiktaş'ın şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve Arda'nın oynayacağı maç sayısına göre verilecek.

İspanya'dan gelen bilgilere göre Barcelona teklifi yetersiz buldu ancak pazarlık kapısını kapatmadı.

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