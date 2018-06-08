Beşiktaş, Assale için girişimlere başladı

ÖNÜNDE İKİ YOL VAR

■ FORVET arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın önünde 2 seçenek bulunuyor. İlki, Negredo&Love ikisi birlikte satıldıktan sonra alınacak yeni bir golcüyle forvet hattını Larin ve Pektemek’le üçlemek… Son günlere kadar bu düşünce ön planda olsa da Kartal’ın belirlediği alternatif plan daha sık tartışılır oldu. Yavaş yavaş kabul gören bu fikre göre, Negredo’yu daha verimli kılabilecek bir “sahte 9” transfer edilecek. İlk aday ise Fildişi Sahilli golcü Roger Assale…

SERKAN REÇBER’İN GÖZDESİ

■ ALTYAPI ve oyuncu izleme bölümünün başına getirilen Serkan Reçber’in şiddetle önerdiği 24 yaşındaki golcü için teknik heyete, “Ligimizde kapalı savunmaları açmak için ideal bir ‘sahte 9’ pozisyonlu oyuncu. Avrupa’nın en kaliteli pivot santrforlarından biri elimizde bulunuyor. Negredo’yla iyi bir ikili oluşturabilirler. Hem onun verimini arttırabilme hem de vereceği skor katkısıyla Talisca’nın yerini doldurma potansiyeli bulunuyor” şeklinde bir rapor sunuldu.

1.67’LİK PATLAYICI GÜÇ

■ İSVİÇRE’NİN Young Boys takımında forma giyen Assale, geçen sezon 49 maçta 21 gol, 14 asistle oynadı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı’nın formasını da 11 kez terleten başarılı forvetin güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında… Kulübüyle sözleşmesi 2021’de sona erecek olan 1.67 boyundaki oyuncunun transferi için teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği karar bekleniyor. Yönetimin, önündeki ilk seçeneğe gitmesi halinde ise Assale transferi askıya alınacak.

(Gunes)