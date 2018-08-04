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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren ve uzun süredir görüşülen Atiba Hutchinson ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.
 
Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.
 
Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
 
BJK Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladıkları anı sosyal medyadan paylaştı.
 

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