Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatıyor
Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana gösterdiği performansla takımın göz bebeği ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor.
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson mukavelesini 1+1 yıllığına uzatıyor.
Atiba'nın maaşına yüzde 25 zam yapılacak, ayrıca 4 bin euro da puan başı ücret verilecek.
2013-14 sezonunda beri siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Sabah
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