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Beşiktaş Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatıyor

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana gösterdiği performansla takımın göz bebeği ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor.

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Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson mukavelesini 1+1 yıllığına uzatıyor.

Atiba'nın maaşına yüzde 25 zam yapılacak, ayrıca 4 bin euro da puan başı ücret verilecek.

2013-14 sezonunda beri siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Sabah

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