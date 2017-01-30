Beşiktaş 5 Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ryan Babel, 28. dakikada Oğuzhan Özyakup, 50, 56 ve 83'de penaltıdan Cenk Tosun attı. Konyaspor'un tek golü 63. dakikada Dusko Tosic'in kendi ağlarına yaptığı vuruşla geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 44'e yükseltti ve liderlik koltuğunu aldı. Konyaspor ise 27 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada kapattı.

Önümüzdeki hafta sonu kupada Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ligin 20. haftasında Karabükspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Ümraniyespor ile oynadıktan sonra ligde Antalyaspor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ADAMI RICARDO QUARESMA

Beşiktaş - Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçerken; maçın adamı da belli oldu. Kullanılan oylara göre, Beşiktaş - Konyaspor maçının adamı, oyların %27'sini alan Ricardo Quaresma seçildi. Quaresma'nın ardından Babel %17, Cenk Tosun ise %15'lik oy oranına sahip oldu.

ŞENOL GÜNEŞ, İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldikleri maçta, geçen haftaki kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Siyah-beyazlı takımda kalede Fabricio Agosto Ramirez yer alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup'un görev aldığı Beşiktaş'ta, orta sahada Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu. Son haftaların formda ismi Cenk Tosun ise forvette yer aldı.

ATIBA HUTCHINSON MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son antrenmanları kaçıran Atiba Hutchinson, Atiker Konyaspor maçına yetiştirildi.

Tecrübeli oyuncu, yoğun tedavi sürecinin ardından hazır hale getirildi ve ilk 11'deki yerini aldı.

DEMBA BA VE ERSAN GÜLÜM TRİBÜNLERDE

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

BEŞİKTAŞ, ÇOK YÜKSEK TEMPOYLA BAŞLADI

Beşiktaş, maça çok hızlı başladı. İlk dakikalarda tempoyu artıran ve Konyaspor'u yarı sahasına hapseden Beşiktaş, gole yakın bir oyun oynamaya başladı. Konyaspor, Beşiktaş'ın temposuna yanıt veremedi ve sahasından çıkamadı.

Arka arkaya kanatlardan etkili gelen ve Oğuzhan ile Talisca'nın merkezdeki paslarıyla Konyaspor savunmasını geçmeye çalışan Beşiktaş, ilk gol pozisyonuna 6. dakikada Adriano ile girdi. Talisca'nın pasıyla topla buluşan Adriano Correia'nın bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda Serkan Kırıntılı sağ kale direği dibinde güçlükle topu çelmeyi başardı.

YÜKSEK TEMPO GOLÜ GETİRDİ, ASİST TALISCA GOL BABEL!

Baskısını artıran Beşiktaş, Konyaspor savunmasını 9. dakikada aştı. Ricardo Quaresma'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ryan Babel'in altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

KONYASPOR RİSK ALDI, OĞUZHAN GOLÜNÜ ATTI!

Golden sonra baskısını azaltmayan Beşiktaş, ayağa paslarla oyunu domine etmeye devam etti. 13'te korner sonrası Atiba ile farkı artırmaya yaklaşan Beşiktaş, yavaş yavaş temposunu düşürmeye başladı. Daha fazla efor sarfetmeye başlayan Konyaspor, savunmasını öne çıkarıp daha fazla pres yaparak oyunun kontrolünü almaya çalıştı. Beşiktaş kalesine tehlikeli ataklar yapan ancak final paslarında başarılı olamayan Konyaspor, skoru eşitleyemedi.

Savunmasını öne çıkaran Konyaspor, Riad Bajic'in kaptırdığı top sonrası kalesinde ikinci golü gördü. Bajic'in kaptırdığı top sonrasında sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma hızla ilerleyerek ceza alanı yakınında pasını Oğuzhan Özyakup'a aktardu. Oğuzhan Özyakup'un ceza alanına ilerleyerek bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluştu ve Beşiktaş 29. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Oğuzhan Özyakup, bu golle birlikte 20 Eylül'deki Karabükspor maçından sonra ilk golünü atmış oldu.

2-0'DAN SONRA GOLLER KAÇTI

2-0'dan sonra Konyaspor daha fazla atak yapmaya başladı. 39'da farkı azaltmaya yaklaşan Konyaspor, Ali Çamdalı'nın vuruşunda Fabri'ye takıldı.

Konyaspor'un savunma güvenliğini terk ettiği devre sonunda Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile 43. dakikada farkı neredeyse artırıyordu. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup hızla ilerleyerek pasını Ricardo Quaresma'ya aktardı. Ricardo Quaresma'nın vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Devre 2-0'lık skorla sona erdi.

İKİNCİ DEVRENİN BAŞINDA ARKA ARKAYA BEŞİKTAŞ GOLLERİ

Beşiktaş, ikinci yarıya da yüksek tempoyla başladı. Beşiktaş'ın temposu ve baskısı 50. dakikada golle sonuçlandı.

Hızlı gelişen atakta rakibinden topu kapan Ryan Babel sol kanattan hızla ilerleyerek son çizgi yakınından pasını ceza alanındaki Cenk Tosun'a aktardı. Cenk Tosun'un ceza alanında sol çaprazda dönerek sağ ayağıyla yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Hızını kesmeyen Beşiktaş, 56'da Cenk Tosun'un ikinci golüyle farka koştu. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Ricardo Quaresma'nın bekletmeden kale ağzına yaptığı ortasına yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

BEŞİNCİ GOL DUSKO TOSIC'DEN KENDİ AĞLARINA...

İkinci devrenin başındaki gol düellosu bir kez daha Beşiktaş'ın, bu kez kendi filelerine atmasıyla devam etti. Ceza sahası dışında sol çaprazdan içeri kat eden Dimitar Rangelov'un kaleye gönderdiği şutunu engellemek isteyen Dusko Tosic'e çarpan top kaleci Fabricio'yu yanıltınca meşin yuvarlak Fabricio'nun sağından ağlarla buluştu ve skor 4-1'e geldi.

Maç sonunda Beşiktaş, oyunun kontrolünü sağlayarak rahat bir maç sonu oynadı. Konyasporlu oyuncular ise farkın artması sonrası oyun disiplininde koptu.

Temponun ve oyun kalitesinin düştüğü son bölümde Beşiktaş, bir de penaltı kazandı. Cenk Tosun'un pasıyla ceza alanında topla buluan Tolgay Arslan'ın şutunda Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Dönen topa hareketlenen Tolgay Arslan'a Ali Turan'ın'ın yaptığı müdahale sonrasında hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına gelen Cenk Tosun, topu ağlarla buluşturdu ve hat-trick yaparak skoru belirledi: 5-1!