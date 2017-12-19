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Beşiktaş Azeri yıldız Mahir Madatov'u transfer ediyor

Beşiktaş'ın Azeri futbolcu Mahir Madatov'u transfer etmek üzere olduğu bildirildi. Azerbaycan'da yayınlanan Futbol+ gazetesindeki habere göre siyah-beyazlılar, Qarabağ takımının genç yıldızı Mahir Madatov'u kadrosuna katıyor.

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Kartal'ın kendisi için teklif yaptığı belirtilen 20 yaşındaki futbolcu için Bakü'ye siyah-beyazlılardan yetkili isimler gitti. Teknik direktör Kurban Kurbanov'un oyuncuyu bırakmaya karşı olmadığı, transferin yönetimler arasındaki anlaşmaya kaldığı ifade edildi. 

Şenol Güneş boşuna gitmemiş 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz haftalarda Qarabağ-Chelsea maçını izlemek üzere Bakü'ye gitmiş, Kurbanov ile de bir araya gelmişti. Güneş'in bu karşılaşmaya ziyaretinin tesadüf olmadığı yorumları yapıldı. Deneyimli teknik adam bu maçta oyuncuyu izledi, Kurbanov ile olan sohbetinde Mahir de konuşuldu. 

Süper solak, yükselen yıldız 

Azeri futbolcu 17 yaşından beri üç yıldır ülkenin birinci liginde forma giyiyor. FC Bakü takımından iki yıl önce Qarabağ'a transfer oldu. Sol kanatta ileri dönük görev alan Mahir, sürati, çalımları, müthiş sol ayağıyla ve her geçen gün yükselen performansıyla dikkat çekiyor. 

Devlere karşı forma giydi 

Azerbaycan genç milli takımlarının ardından A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea, Roma gibi takımlar karşısında görev alarak genç yaşında önemli tecrübe kazandı. Ligde oynadığı 11 maçta 6 gol-4 asiste imza attı.      

(Skorer)

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