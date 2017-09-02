Beşiktaş Bacary Sagna için harekete geçti

Bir yandan Ahmet Oğuz ile de ilgilenen siyah-beyazlılar Senegalli oyuncuyu takımdan ayrılan Andreas Beck'in yerine düşünüyor.

Schelotto'yu Hove Albion kaptı

Beşiktaş'ın Andreas Beck'in yerine düşündüğü Arjantinli sağ bek Matias Ezequiel Schelotto, Premier Lig takımlarınan Hove Albion'la anlaştı.

Benfica, Arjantin asıllı İtalyan sağ beki satmak için 3 milyon Euro aldı.

(Fotospor)