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Beşiktaş Başakşehir izleme yolları | Bein Sports canlı yayın

Bein Sports canlı yayın ile Beşiktaş Başakşehir maçı saat 20:00’de başlayacak ve nefes kesecek. Beşiktaş Başakşehir izleme yolları, maçı heyecanla bekleyen siyah beyazlı taraftarların merak konusu oldu. Hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği mücadele iki takım için de kritik önem taşıyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. İki taraf da dörder galibiyet alırken, 10 maç berabere bitti.

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Beşiktaş Başakşehir izleme yolları nasıl? Bein Sports canlı yayın saat 20:00’den itibaren Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçına ev sahipliği yapacak. Siyah beyazlı takımın, lider Galatasaray’a bir adım daha yaklaşması için mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğu maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. İki taraf da dörder galibiyet alırken, 10 maç berabere bitti.

 

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MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaştığı rakipleri arasında en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Başakşehir. Beşiktaş’ın Başakşehir’e karşı %22.2 kazanma yüzdesi bulunuyor.

Beşiktaş, Başakşehir ile ligde oynadığı son 12 maçın sadece ikisini kazanabildi ve zorlu rakibini 3 maçtır mağlup edemiyor.

Başakşehir'in Beşiktaş deplasmanındaki ilk ve tek galibiyeti Ağustos 2010'da gelmişti.

Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.     

İLK 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk

Medipol Başakşehir: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

ŞENOL GÜNEŞ VE ABDULLAH AVCI ARASINDA BÜYÜK REKABET

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Güneş'in yönettiği takımlar Avcı'ya karşı 5 galibiyet alırken, 2 kez kaybetti, 6 karşılaşma berabere bitti. Güneş, Avcı'ya karşı Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'la rakip oldu.

ADEBAYOR’DAN İTİRAF

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransa edisyonuna konuştu.

Kulübünde çok mutlu olduğunu anlatan Adebayor, "Her şey çok güzel gidiyor. Giderek gelişen bir takımımız var. Oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Hem saha içi, hem saha dışında işler yolunda. Ben de takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye transfer sürecini anlatan golcü oyuncu, "6 aydır kulüpsüzdüm ve Togo'da yerli oyuncularla antrenmanlara çıkıyordum. Kulübüm olmasa bile Afrika Kupası'nda oynama fırsatı bulmuştum ve turnuva iyi gitmişti. Daha sonra Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir ile temaslarım oldu. Beşiktaş ile görüşmemde ikna olmadım. Oraya gitseydim, belki de ilk altı ay oynayamazdım." dedi.

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