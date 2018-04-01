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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve futbolcular sınıra gitti

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, futbolcular Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup ile birlikte bazı sanatçılar bugün Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidiyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gidiyor.
 
İstanbul'dan kalkacak uçakta, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu, Esra Erol, Mustafa Sandal ile Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bulunuyor. Sanatçı ve sporcuların Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidecekleri belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Adana ve Hatay İl Kongrelerine katılmak üzere bölgede olacak.

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