Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı Battal Durusel vefat etti
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı, eski milli basketbolcu Battal Durusel vefat etti. Siyah-beyazlı kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yer alan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı.
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.