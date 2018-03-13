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Beşiktaş, Bayern Münih maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Bayern Münih ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.
 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle yarın oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.
 
Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı.
 
Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.

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