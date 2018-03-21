Beşiktaş Beiersdorfer ile anlaşamadı
Beşiktaş, altyapı koordinatörlüğü için görüştüğü Dietmar Beiersdorfer'le anlaşma sağlayamadı.
Son olarak Almanlar'ın ünlü Hamburg kulübünde sportif direktörlük görevini üstlenen Beiersdorfer, bir süredir Beşiktaş'la temas halindeydi.
Ajansspor'un haberine göre Beierdorfer, siyah beyazlı ekiple anlaşamadı. İlk olarak Bild gazetesinin duyurduğu haberde Alman futbol adamının altyapıdaki futbolcuların üst yapıya geçişinde etkin bir rol üstleneceği kaydedilmişti.
Kadrosu oldukça yaşlanan Beşiktaş'ta 13 futbolcunun yaşı 30 ve üzerinde. Önümüzdeki süreçte daha fazla gençlere yönelecek olan siyah beyazlılar altyapı için yeni arayışları sürdürecek.
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