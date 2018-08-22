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Beşiktaş Belgrad şehrine ulaştı

UEFA'da Partizan ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maçın oynanacağı Belgrad şehrine ulaştı.

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UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Partizan ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maçın oynanacağı Belgrad şehrine ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 1.5 saatlik yolculuğun ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na inen siyah beyazlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş kafilesinde cezalı olan Negredo'nun yanı sıra sakat oldukları açıklanan Babel ve Lens, Belgrad'a getirilmedi.

Siyah beyazlılar son antrenmanını maçın oynanacağı Partizan Stadı'nda TSİ 21.00'de yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

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