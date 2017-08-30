Beşiktaş Belhanda'nın maliyetine tam 7 transfer yaptı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın transfer dönemindeki pazarlıkçı tavrı, siyah-beyazlı kulübün kasasından yaklaşık 24 milyon euro daha fazla para çıkmasını engelledi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Adım cimriye çıktı! Varsın çıksın, hiç önemli değil" diyen Başkan Orman'ın, özellikle bu sezon yapılan transferlerde sergilediği tavır sonrası; bir çok yıldız ucuz rakamlara siyah- beyazlı formaya dahil oldu.

NEGREDO: Yapılan ilk transfer görüşmesinde kapı 15 milyon euro'dan açıldı. Beşiktaş resti çekti. Başkan Fikret Orman 'Olursa olur, olmazsa olmaz' dedi, iş 2.5 milyon euro'ya bitti...

MEDEL: Şilili yıldız için İnter kulübü ilk olarak 5 milyon euro istedi. Sıkı pazarlıklar sonrası transfer yarı fiyatına (2.5 milyon euro) bitti. Hem de 5 eşit taksitte.

LENS: F.Bahçe'den 7 milyon euro bonservis bedeli isteyen Sunderland kulübü, Hollandalı yıldızı 1.5 milyon euro'ya Beşiktaş'a kiraladı! (Satın alma opsiyonu da 4 milyon euro)

CANER: İnter kulübü Caner için önce 2 milyon euro istedi, Başkan 750 bin euro'ya ikna etti.

ORKAN: G.Antep 500 bin euro'da ısrar etti, Fikret Orman yönetimi burada bile 50 bin euro indirim yaptırdı.

ATINÇ GİTTİ-GELDİ

Bu arada Bundesliga'dan Leipzig'e 5 milyon euro'ya satıyan Atınç Nukan, 200 bin euro'ya kiralandı. Leipzig geri satmak için 2 milyon euro istedi ama Orman yönetimi kabul etmedi. Satın alma opsiyonu olarak da 3 milyon euro'luk bir rakam koydurdu. Geri bile alsa 2 milyon euro karda!

BELHANDA PARASINA 7 TRANSFER YAPTILAR!

Beşiktaş transferde müthiş dengeli gidiyor.. G.Saray, sadece Faslıl yıldız Belhanda için bonuslarla (2 milyon euro) birlikte 10 milyon euro ödedi. Siyah-beyazlılar ise bu paraya Negredo (2.5 milyon euro), Medel (2.5 milyon euro), Lens (1.5 milyon euro kira), Adriano (1.7 milyon euro), Caner Erkin (750 bin euro), Orkan Çınar (450 bin euro) ve Atınç Nukan (200 bin euro kiralama) tüm transferlerini (Toplam 9.6 milyon euro) tamamladı. Üstelik Beşiktaş'ta dengeleri sağlam tutan ise Medel'in bonservis bedelinin (2.5 milyon euro) beş taksitte ödenecek olması..

(Fotomaç)