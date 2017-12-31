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Beşiktaş, Benfica'dan Rafa Silva'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor

Beşiktaş, Portekizli yıldızı kiralamak için Benfica’yla yaptığı pazarlıklarda mutlu sona yaklaştı. Yerel basının iddiasına göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu da Siyah-Beyazlılar’a yeşil ışığı yaktı.

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Beşiktaş, Portekizli yıldızı kiralamak için Benfica’yla yaptığı pazarlıklarda mutlu sona yaklaştı. Yerel basının iddiasına göre 24 yaşındaki kanat oyuncusu da Siyah-Beyazlılar’a yeşil ışığı yaktı.
 
Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın, Portekiz Ligi ekibi Benfica’nın yıldızı Rafa Silva’yı takibe almıştı. 
 
Portekiz basından Correio de Manha’nın haberine göre Kara Kartal, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yaklaştı. 
 
Geçen yıl Braga’dan 16 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer olan Rafa’nın takımında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle geçici olarak bir başka takıma transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. Habere göre genç futbolcunun yeni bir maceraya açık olduğu ve Beşiktaş’a da yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
 
Geçen sezon 2 kupa kaldırdı
 
Asıl bölgesi sol kanat olan Rafa, aynı zamanda forvet arkası ve 10 numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Bire bir pozisyonlarda oldukça etkili olan genç futbolcu, ceza sahası dışından rakip kaleye yaptığı sert vuruşlarla da tanınıyor. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Portekizli yıldız, geçen sezon Benfica’yla Portekiz Premier Lig ve Portekiz Kupası’nı kaldırmıştı. (Fanatik)

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