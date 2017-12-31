Beşiktaş, Benfica’nın golcüsü Raul Jimenez’i transfer etmek istiyor
Cenk Tosun için Everton’la anlaşan Beşiktaş, transferde gözünü kararttı. Siyah- Beyazlılar, Benfica’nın dünyaca ünlü forveti Raul Jimenez’in peşine düştü. Yönetim, Meksikalı süperstar için Portekiz ekibiyle ilk teması kurdu.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Cenk Tosun’a İngiltere Premier Lig ekibi Everton talip olmuştu.
26 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Pound’luk (128 milyon TL) teklife, ‘Evet’ diyen ve İngiliz temsilcisiyle ödeme koşulları ile bonus konusunu görüşen Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da bu futbolcunun yerini doldurmak için düğmeye bastı. Kara Kartal’ın, Portekiz devi Benfica’nın Meksikalı yıldızı Raul Jimenez’in peşine düştüğü ortaya çıktı.
Ayrılmak istiyor
Atletico Madrid’den 2 sezon önce Benfica’ya 22 milyon Euro (100 milyon TL) karşılığında transfer edilen Meksikalı futbolcunun, forma yarışında Jonas’ın gerisinde kalması sebebiyle ayrılığa olumlu baktığı belirlendi. Portekiz basınında çıkan iddialara göre Beşiktaş’ın Benfica’yla ilk teması kurduğu ve tarafların bu konuda görüşmelere başladığı bildirildi. (Fanatik)
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