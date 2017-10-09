Beşiktaş bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.