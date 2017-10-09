Beşiktaş, bir süredir Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil'den söz aldı

Fenerbahçe’nin yaz döneminde renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı Mesut Özil konusunda Beşiktaş farkı açıyor... Kısa süre önce oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Siyah-Beyazlılar’ın ‘söz’ aldığı, tarafların asıl kritik zirveyi ise Ocak’ta yapacağı öğrenildi. Arsenal ile sözleşmesi 2018’in Haziran ayında bitecek olan ve şu anki kulübünün yeni mukavele vermediği Alman yıldız, Türkiye seçeneğini de ciddi ciddi düşünüyor. Kariyerinde geriye bir adım atmak istemeyen ve bu nedenle her sezon şampiyonluğa oynayan, Devler Ligi’ne giden bir takımda forma giymeyi aklına koyan Mesut Özil’in Beşiktaş fikrine çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Düğün İstanbul’da olabilir!

Her dönemde flaş bir ismi kadrosuna katmayı gelenek haline getiren Başkan Fikret Orman’ın elini güçlendirecek bir başka faktör de Mesut Özil’in özel hayatıyla ilgili. Çünkü 28 yaşındaki futbolcunun Türkiye Güzeli olan ve evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Amine Gülşe de Mesut’un İstanbul’a gelmesini çok istiyor. Gülşe, verdiği son röportajda bu isteğini, “Keşke Mesut İstanbul’a gelse, çok mutlu olurum” sözleriyle dile getirmişti.

Manchester düşünmüyor

Mesut Özil’in adı sıkça Manchester United ile de anılıyor. Ancak İngiliz devine yakın kaynaklara göre yıldız futbolcu sıcak bakıyor olsa da Mourinho’nun planları arasında Alman oyuncunun adı kesinlikle geçmiyor.

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