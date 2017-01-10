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Beşiktaş Eduard Sobol'u 6 aylığına kadrosuna kattı

Beşiktaş sol bek için bir süredir temas halinde olduğu Eduard Sobol'un transferinde mutlu sona ulaştı.

  • Hürriyet
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Siyah beyazlılar, Adriano'nun alternatifi olarak Zorya'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, 6 aylığına renklerine bağladı.
 
Sobol'a yarım sezon için 300 bin Euro verecek olan Beşiktaş'ın kulübüne ise herhangi bir ödeme yapmayacağı bildirildi. 21 yaşında olmasına rağmen 5 farklı takımda görev yapan Sobol, kiralık oynadığı Zorya'da bu sezon 18 resmi maça çıktı. Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncu, 2015-2016 sezonunda da Metalist formasıyla 21 maçta görev yapmıştı. Sobol, kariyeri boyunca 84 resmi maç oynadı, 19 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.

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